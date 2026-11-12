NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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12.11.2026 15:54:19
Wall Street opens lower after Nvidia CEO Jensen Huang steps down
The Dow, S&P 500 and Nasdaq are all lowerWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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13.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
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13.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende fester (finanzen.at)
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13.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt letztendlich (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
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13.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: So performt der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
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13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
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|12.11.26
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|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
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|12.11.26
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|12.11.26
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|12.11.26
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|12.11.26
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|09.11.26
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|09.11.26
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|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
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|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.