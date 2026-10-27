KI HOLDINGS Aktie

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WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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27.10.2026 23:20:40

Wall Street schließt im Plus : US-Anleger setzen wieder auf KI

Der anstehende Börsengang von Anthropic lässt die Wall Street wieder optimistischer auf das Thema KI blicken. Halbleiterwerte sind gefragt. Die laufende Zinssitzung der Fed scheint die Anleger nicht stark zu beunruhigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Fed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.
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