Wall Street Schlussbericht: US-Börsen mit deutlichen Gewinnen - Tech-Aktien stark gefragt - Disney im Fokus

Der US-Aktienmarkt hat am Mittwoch seine Erholungsgewinne vom Vortag ausgebaut. Die Börsenstimmung ist derzeit wieder etwas besser, was Marktexperten auch darauf zurückführen, dass sich der Ausverkauf von US-Staatsanleihen wieder abgeschwächt hat. In den vergangenen Wochen waren die Bonds vor dem Hintergrund einer zunehmenden Straffung der Geldpolitik erheblich unter Druck geraten, während ihre Renditen kräftig stiegen.Der Leitindex Dow beendete den Tag 0,86 Prozent fester bei 35.768 Punkte. Der den breiten Markt abdeckende Index S&P 500 stieg um 1,45 Prozent auf 4587 Punkte und der Technologie-Index Nasdaq zog um 2,08 Prozent auf 14.490 Punkte an.US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im späteren Handelsverlauf einen Teil ihrer Auftaktgewinne wieder abgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,05 Prozent auf 126,64 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 1,95 Prozent. Am Dienstag war sie noch auf 1,96 Prozent gestiegen und hatte damit das Niveau von 2019 erreicht.Das Auslaufen der Anleihekäufe durch die Fed und vor allem die Zinswende bleiben trotz der wieder entspannteren Stimmung ein wesentliches Thema an den Börsen. Daher dürfte spätestens an diesem Donnerstag die Nervosität wieder etwas zunehmen, denn dann stehen die US-Inflationsdaten für Januar an.Die Aktie der Facebook-Mutter Meta führte die Technologiebörse am Mittwoch mit nach oben. Sie legte um 4,6 Prozent zu, nachdem sie in nur vier Handelstagen rund ein Drittel eingebüßt hatte. Der Börsenwert des Unternehmens liegt inzwischen nur noch bei um die 600 Milliarden US-Dollar. In der vergangenen Woche hatte Meta mit sinkenden Nutzerzahlen die Anleger geschockt. Die Aktie des Unterhaltungsriesen Disney verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 147,31 Dollar . Der Konzern wird im weiteren Verlauf des Mittwoch seine Geschäftszahlen vorlegen. Analysten rechnen mit einem deutlichen Anstieg bei den Abonnentenzahlen nach zuletzt enttäuschenden Zuwächsen. Unter den großen Gewinnern in New York fanden sich am Mittwoch vor allem auch spekulative Werte, darunter so genannte Meme-Aktien wie AMC Entertainment (+15 Prozent), das Canabis-Play Canopy Growth (+14,6 Prozent) und der chinesische Streamingdienst iQiyi (+13,8 Prozent). Gefragt waren zudem die Aktien der Fintech-Firma Affirm Holdings (+14,6 Prozent).Für Impfstoffaktien war es nach einer längeren Durststrecke ebenfalls ein guter Tag: BioNTech ging mit plus 8,6 Prozent bei 173,33 Dollar aus dem Handel, Moderna mit plus 6,9 Prozent bei 164,03 Dollar und Novavax mit plus 10 Prozent bei 91,79 Dollar.Weiter in die Höhe ging es für Aktien aus dem Tourismus- und Reisesektor. Carnival schlossen 2,8 Prozent fester, Norwegian Cruise Line 4,1 Prozent höher und Expedia sattelte 1,6 Prozent auf die tags zuvor erzielten Gewinne. (mit Material von dpa-AFX)