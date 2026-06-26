Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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26.06.2026 12:05:00
Wall Street Scrapped a 25-Year-Old Rule. Does It Make Robinhood Stock a Buy Right Now?
For years, retail margin accounts with less than $25,000 in equity were limited to fewer than four day trades within any rolling five-business-day window. When customers exceeded this threshold, they were subject to a 90-day account freeze. Now, 25 years later, regulators have scrapped the pattern day trading rule.Robinhood Markets' (NASDAQ: HOOD) trading platform has historically served users with significantly fewer assets than those of traditional brokers. Without these users hamstrung by old pattern-day-trading rules, is Robinhood stock a buy?The Securities and Exchange Commission (SEC) and the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) overhauled Rule 4210, abolishing the pattern day trader (PDT) rule. Regulators eliminated the $25,000 equity and trade-counting requirements and replaced them with a $2,000 standard Regulation T minimum and risk-based intraday margin system. As a result, millions of smaller retail traders can day trade without restriction.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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18.06.26
|S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Robinhood von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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17.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags leichter (finanzen.at)
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17.06.26
|Handel in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
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