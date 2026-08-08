Parts Aktie
WKN DE: A3CQ4X / ISIN: FR0014003MK2
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08.08.2026 15:05:00
Wall Street Sees a Multitrillion-Dollar Humanoid Robot Market. These 2 Industrial Stocks Sell the Parts.
The race to build humanoid robots has captured the market's attention. But the better investment opportunity may lie further up the supply chain.History suggests that the companies supplying critical components often benefit regardless of which manufacturer wins. During the artificial intelligence (AI) boom, Nvidia (NASDAQ: NVDA) supplied chips to nearly every major AI developer. Humanoid robotics could create a similar opportunity for companies that make the motors, sensors, motion-control systems, and precision components every robot requires.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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