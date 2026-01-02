|
02.01.2026 13:22:52
Wall Street Sees Another Banner Year for Markets. Could Anything Stop It?
Analysts have forecast more stellar gains for the S&P 500. But concerns about inflation, the dollar and sky-high valuations could make for a choppy run.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street uneinheitlich -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechseln ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.