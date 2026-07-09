SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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09.07.2026 14:12:51
Wall Street set for bumper $140mn payday from SK Hynix listing
Secondary US listing of trillion-dollar South Korean chipmaker expected to be one of largest public offerings in historyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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