Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
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30.05.2026 02:15:00
Wall Street Thinks Intuitive Surgical Stock Can Soar Over 30%. Here's Why Analysts are Right.
Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) is in its own bear market, down more than 30% from its early 2025 highs. Wall Street analysts are still upbeat on the future, however, with an average price target of $570. That would represent a full recovery and a gain of more than 30% from recent depressed levels.If history is any guide, Wall Street analysts are likely correct about the stock's recovery potential. And that remains true even though the price-to-earnings ratio is a lofty 51x. Here's what you need to know if you are thinking about buying Intuitive Surgical today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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12.05.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beginnt Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Intuitive Surgical Inc
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