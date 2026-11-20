Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
20.11.2026 21:05:02
Wall Street Thinks Oklo Is a Buy. Here’s Why I’m Not So Sure.
Many stocks related to the AI boom trade at premium valuations. Some, however, have seen their rich valuations cut in half or more this year. Oklo (NYSE:OKLO) is one of them.
Oklo specializes in small modular reactors, or SMRs. These nuclear energy facilities can be built more quickly than conventional nuclear power plants. Their small size also allows them to be co-located next to AI data center infrastructure.
AI is energy-intensive. To avoid grid reliance, AI companies have invested aggressively to scale additional energy supply. Meta Platforms (NASDAQ:META), for example, is partnering with Oklo on a 1.2 gigawatt SMR system in Ohio.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oklo
|
05.11.26
|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.08.26
|Ausblick: Oklo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Oklo
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Oklo
|17,90
|-5,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.