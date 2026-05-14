Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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14.05.2026 10:56:00
Wall Street Thinks Teva Stock Still Has Room to Run After Soaring Over 100%. Here's Why Analysts Are Right.
Once upon a time, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) was a stock that many investors didn't want to touch with a 10-foot pole. The pharmaceutical company faced legal challenges over its opioid drugs. Its debt load was staggering. Sentiment was overwhelmingly negative.But there's a much different story for Teva these days. The pharma stock has soared more than 100% over the last 12 months. Wall Street thinks that Teva has even more room to run. Are analysts right to be bullish? I think so.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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