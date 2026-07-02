Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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02.07.2026 12:33:00
Wall Street Thinks This Biotech Stock Can Soar 45%. Here's Why Analysts Are Right.
Shares of Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY) have dropped 24% so far this year (through June 30). The biotech company is still a darling of Wall Street analysts, with 14 of 29 analysts following it listing the stock as a buy and seven listing it as a strong buy as I write this. The average price target is $436, about 45% above the June 30 closing price.Since 2018, the company has brought to market six RNA interference (RNAi) therapeutics, genetic medicines that use RNA interference to inhibit specific disease-associated genes. Here's why things are looking good for the stock, and one note of caution. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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