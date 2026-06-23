Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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23.06.2026 20:13:57
Wall Street Tuesday: Dow Green, Nasdaq Bleeding, SpaceX Wild
The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) is greener than other major market indexes for the third straight day. At the same time, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) is way down. As usual, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) index holds the center. Meanwhile, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) is riding a roller coaster with index-moving consequences.The split continues a pattern from recent sessions: old-school beats new-school when chips are selling off. And again, SpaceX holds the wild cards to make a significant difference to the indexes that already include it.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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