NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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02.11.2026 11:10:37
Wall Street Veteran Dumps Most of His NVIDIA Stake, Warns of AI Spending Slowdown
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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30.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: Zum Ende des Freitagshandels deutlicher Rückschlag für den NASDAQ 100 (finanzen.at)
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30.10.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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30.10.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt im Minus (finanzen.at)
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30.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
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30.10.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 bricht ein (finanzen.at)
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30.10.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
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30.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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30.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite fällt am Nachmittag deutlich (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
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|14.09.26
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|14.09.26
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|NVIDIA Kaufen
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|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
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|20.08.25
|NVIDIA Hold
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|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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