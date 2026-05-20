NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.05.2026 22:38:18

Wall Street wettet auf Nvidia: Chipaktien legen Kursrally aufs Parkett

Die schlechte Stimmung zum Wochenstart lassen die US-Anleger souverän hinter sich. Dass die Fed über Zinserhöhungen debattiert, bewegt die Wall Street wenig. Stattdessen ruhen alle Hoffnungen auf dem KI-Gradmesser Nvidia. Der Chipriese öffnet nach Börsenschluss seine Bücher.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten