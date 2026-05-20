NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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20.05.2026 22:38:18
Wall Street wettet auf Nvidia: Chipaktien legen Kursrally aufs Parkett
Die schlechte Stimmung zum Wochenstart lassen die US-Anleger souverän hinter sich. Dass die Fed über Zinserhöhungen debattiert, bewegt die Wall Street wenig. Stattdessen ruhen alle Hoffnungen auf dem KI-Gradmesser Nvidia. Der Chipriese öffnet nach Börsenschluss seine Bücher.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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