Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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26.07.2026 14:37:00
Wall Street's Average Amazon Price Target Sits 34% Above the Stock -- 4 Days Before Its Earnings.
Amazon (NASDAQ: AMZN) reports second-quarter results on Thursday, July 30. It heads into that report in a strange position. The market keeps selling the stock, and Wall Street keeps insisting it's worth far more.Shares fell about 4.6% on Thursday to $233.66, even though Amazon itself reported nothing. The stock now sits about 16% below its 52-week high of $278.56.Yet the average analyst price target is about $313 as of this writing (roughly 34% above the current price), and the consensus rating among analysts is a strong buy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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