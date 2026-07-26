Amazon Aktie

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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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26.07.2026 14:37:00

Wall Street's Average Amazon Price Target Sits 34% Above the Stock -- 4 Days Before Its Earnings.

Amazon (NASDAQ: AMZN) reports second-quarter results on Thursday, July 30. It heads into that report in a strange position. The market keeps selling the stock, and Wall Street keeps insisting it's worth far more.Shares fell about 4.6% on Thursday to $233.66, even though Amazon itself reported nothing. The stock now sits about 16% below its 52-week high of $278.56.Yet the average analyst price target is about $313 as of this writing (roughly 34% above the current price), and the consensus rating among analysts is a strong buy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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21.07.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Amazon Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.
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