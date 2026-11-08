Wall Street's Biggest Bubble Looks Ready to Burst, and I Don't Mean AI or Quantum Computing

Last month, Wall Street and investors celebrated the fourth anniversary of the current bull market. Both the benchmark S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) and growth-fueled Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) have more than doubled from their 2022 bear market lows, while the iconic Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) has rallied as much as 90%.

A confluence of factors has propelled Wall Street's major stock indexes to new heights, no two of which are larger than the evolution of artificial intelligence (AI) and the advent and early-stage proliferation of quantum computing. Both are trillion-dollar addressable opportunities that investors simply don't want to miss.

Image source: Getty Images.

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