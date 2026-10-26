BB Liquidatin a Aktie
WKN: 924821 / ISIN: US0936791088
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26.10.2026 10:06:02
Wall Street's Blockbuster Stock Split Was Just Announced, and It's Anything but Conventional
Although artificial intelligence (AI) has been the hottest thing since sliced bread, it's not the only trend responsible for lifting the stock market to new heights. Investors gravitating toward Wall Street's premier stock-split stocks have also played a key role in the market's outperformance.
Several high-profile stock splits have been announced this year, including cybersecurity titan CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) and beverage behemoth Monster Beverage (NASDAQ:MNST). But last week, Wall Street's most anticipated blockbuster stock split was announced by social media maven Meta Platforms (NASDAQ:META) -- and it's anything but conventional.
Image source: Getty Images.
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