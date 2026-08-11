Powder River Coal Aktie
ISIN: US73886P1003
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11.08.2026 11:06:00
Wall Street's Latest Blockbuster Stock Split Has Arrived -- and This Industry Titan Has Rallied 337,000% Over the Last 32 Years
Although the evolution of artificial intelligence (AI) has been Wall Street's defining trend for the better part of the last four years, it's not the stock market's only upside catalyst. Stock splits being conducted by high-profile companies are generating ample buzz on Wall Street.While several remarkable companies have completed splits this year, including AI-driven cybersecurity solutions provider CrowdStrike Holdings and online travel site Booking Holdings, none have the resume of Wall Street's latest blockbuster stock split, Monster Beverage (NASDAQ: MNST), which has gained a whopping 337,000% since the start of 1994.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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