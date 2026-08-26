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26.08.2026 13:07:00
Wall Street’s massive bet against long-term bonds is a recipe for a painful bearish unwind, says Citadel Securities
Citadel Securities’ strategist Frank Flight says a bet that appears to be one-sided against long-term bonds could be setting up for a painful unwind.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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