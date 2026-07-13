BB Liquidatin a Aktie
WKN: 924821 / ISIN: US0936791088
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13.07.2026 11:06:00
Wall Street's Newest Blockbuster Stock Split Was Just Announced -- and This Non-Tech Titan Has Skyrocketed 457,000% Since Its IPO
Although the rise of artificial intelligence (AI) has been Wall Street's hottest trend for the better part of four years, don't overlook the role stock-split euphoria has played in boosting investor optimism and lifting the broader market.Several high-profile companies have completed stock splits this year, including AI-driven cybersecurity solutions provider CrowdStrike Holdings and online travel giant Booking Holdings. But on Wednesday, July 8, arguably the highest-flying non-tech company on Wall Street threw its proverbial hat in the ring to become the newest blockbuster stock split: Monster Beverage (NASDAQ: MNST).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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