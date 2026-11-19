Though the last four years have been dominated by the evolution of artificial intelligence (AI), AI isn't the only trend propelling the stock market to new heights. Stock-split euphoria has also played an important role -- and later today, Nov. 19, these two catalysts will converge.

After the close of trading today, Wall Street's next blockbuster stock split becomes effective, with memory and storage solutions specialist Sandisk (NASDAQ:SNDK), which is up nearly 2,400% since its February 2025 debut, completing its first-ever split.

Image source: Getty Images.

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