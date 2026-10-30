Wall Street's Next Blockbuster Stock Split Has Arrived -- The Stock Has Gained 3,050% Since Its 2025 Debut and Still More Upside Ahead, According to Wall Street

Recent advances in artificial intelligence (AI) have shifted the tech landscape, minting a string of stock winners along the way. One of those is Sandisk (NASDAQ:SNDK). It's been less than a year since it was spun off from Western Digital in early 2025. In the short time since its debut, Sandisk has become a Wall Street darling, as it supplies memory chips used to underpin AI.

The company's impressive business performance has fueled a surge in its stock price. Sandisk shares have surged 378% thus far in 2026 (as of this writing), and are up 4553% over the past year and 3,050% since its spin-off.

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