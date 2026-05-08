Wallenius Wilhelmsen ASA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Wallenius Wilhelmsen ASA ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wallenius Wilhelmsen ASA die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,70 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,87 NOK je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wallenius Wilhelmsen ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12,19 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren 14,36 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,414 USD geschätzt. Der Umsatz war auf 1,25 Milliarden USD geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at