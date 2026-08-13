Wallenius Wilhelmsen ASA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Wallenius Wilhelmsen ASA stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,74 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,27 NOK je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,45 Prozent auf 12,32 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,91 Milliarden NOK gelegen.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,299 USD geschätzt. Der Umsatz war auf 1,31 Milliarden USD geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at