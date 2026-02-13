13.02.2026 06:31:29

Wallenius Wilhelmsen ASA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Wallenius Wilhelmsen ASA lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,73 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,95 NOK je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,95 Prozent zurück. Hier wurden 12,73 Milliarden NOK gegenüber 14,79 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,464 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 1,30 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 25,03 NOK. Im Vorjahr hatte Wallenius Wilhelmsen ASA 24,74 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Wallenius Wilhelmsen ASA im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 4,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 54,41 Milliarden NOK. Im Vorjahr waren 57,09 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,24 USD und einen Umsatz von 5,28 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:10 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen