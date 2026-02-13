Wallenius Wilhelmsen ASA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Wallenius Wilhelmsen ASA lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,73 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,95 NOK je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,95 Prozent zurück. Hier wurden 12,73 Milliarden NOK gegenüber 14,79 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,464 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 1,30 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 25,03 NOK. Im Vorjahr hatte Wallenius Wilhelmsen ASA 24,74 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Wallenius Wilhelmsen ASA im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 4,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 54,41 Milliarden NOK. Im Vorjahr waren 57,09 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,24 USD und einen Umsatz von 5,28 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at