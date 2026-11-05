Wallenius Wilhelmsen ASA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Wallenius Wilhelmsen ASA präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 4,28 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wallenius Wilhelmsen ASA noch ein Gewinn pro Aktie von 6,06 NOK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 13,33 Milliarden NOK – das entspricht einem Abschlag von 0,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,44 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,452 USD sowie einen Umsatz von 1,38 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at