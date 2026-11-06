Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA Un lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,90 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,20 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 1,41 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,33 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at