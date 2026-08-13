Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA Un hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA Un 1,81 USD je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,29 Prozent auf 1,30 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at