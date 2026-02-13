|
13.02.2026 06:31:29
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA Un hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,25 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA Un im vergangenen Quartal 1,26 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA Un 1,33 Milliarden USD umsetzen können.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,83 USD. Im letzten Jahr hatte Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA Un einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA Un 5,26 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 5,29 Milliarden USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.