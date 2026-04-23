Wallenstam Registered B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wallenstam Registered B hat am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,69 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,880 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Wallenstam Registered B im vergangenen Quartal 859,0 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wallenstam Registered B 827,0 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at