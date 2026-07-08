Wallenstam Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wallenstam Registered B äußerte sich am 06.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,33 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,34 Prozent auf 833,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 822,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at