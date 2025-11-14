|
Wallfort Financial Services gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Wallfort Financial Services äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4,10 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wallfort Financial Services 14,77 INR je Aktie generiert.
Wallfort Financial Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,0 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 95,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 212,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
