|
13.08.2026 06:31:29
Wallfort Financial Services gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Wallfort Financial Services hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 20,92 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 15,77 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 267,4 Millionen INR – ein Plus von 29,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wallfort Financial Services 206,6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!