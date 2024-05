Wallfort Financial Services präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wallfort Financial Services gab am 28.05.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Wallfort Financial Services vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,88 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,280 INR je Aktie erwirtschaftet.

Wallfort Financial Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 116,3 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 198,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 38,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 30,57 INR beziffert. Im Vorjahr waren 5,21 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Wallfort Financial Services im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 154,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 509,02 Millionen INR. Im Vorjahr waren 199,73 Millionen INR in den Büchern gestanden.

