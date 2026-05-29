Wallfort Financial Services: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Wallfort Financial Services gab am 27.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 12,88 INR. Im Vorjahresquartal hatten -16,950 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Wallfort Financial Services mit einem Umsatz von insgesamt 12,1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -103,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 111,68 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -3,100 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Wallfort Financial Services ein EPS von 12,39 INR in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 268,21 Millionen INR, gegenüber 335,51 Millionen INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 20,06 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at