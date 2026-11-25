For most of the industry's existence, retailing was simply a matter of offering the right product at the right price in the right place at the right time. Shoppers would find your store, and gladly give you their money.

The internet has changed the increasingly competitive retailing landscape, however. People are empowered, with access to many choices. Simply opening a store's doors isn't enough. In this environment, the key is building an ecosystem that makes your stores the top-of-mind choice for meeting consumers' shopping needs.

Walmart's (NASDAQ:WMT) ecosystem just got a serious upgrade. Investors should take note, as it offers some much-needed growth potential.

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