Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Rekordrally geht weiter
|
03.02.2026 22:12:00
Walmart-Aktie mit neuem Rekord: Börsenwert knackt Billionen-Marke
Walmart - lange ein Favorit von Schnäppchenjägern - hat seine enorme Größe und Lieferantennetzwerk genutzt, um die Preise niedrig zu halten und Marktanteile in allen Einkommensklassen zu gewinnen. Während der Konzern seine Attraktivität für preisbewusste Haushalte beibehalten hat, ziehen seine Online-Angebote neue, wohlhabendere Käufer an.
"Walmart hat in den letzten Jahren einen massiven digitalen Wandel durchlaufen", sagte Eric Clark, Chief Investment Officer bei Accuvest Global Advisors. Das Unternehmen habe sich von einem traditionellen stationären Einzelhändler zu einem Unternehmen gewandelt, das durch die Nutzung von Technologie mehr Kundenbindung schaffte. Die jüngsten Investitionen, mit denen das Unternehmen Künstliche Intelligenz (KI) in alle seine Geschäftsbereiche integrierte, hätten dazu beigetragen, den Kursanstieg zu beschleunigen.
Anfang 2026 gab das Unternehmen eine Partnerschaft mit Alphabet bekannt, um KI-gestütztes Einkaufen auf der Gemini-Plattform von Google anzubieten, und hat sich kürzlich mit OpenAI zusammengetan, um Kunden das Stöbern und Kaufen seiner Produkte direkt über ChatGPT zu ermöglichen. Das Unternehmen wurde im Januar in den Nasdaq-100-Index (NASDAQ 100) aufgenommen, was das Interesse der Anleger an seinen technologischen Ambitionen unterstreicht. Im Online-Bereich zeichnet sich für Walmart indes Konkurrenz ab, da Amazon, der deutsche Lebensmittelriese Aldi und andere Konkurrenten ihren Fokus auf niedrige Preise verstärken.
Analysten scheinen derzeit zuversichtlich zu sein, was das Unternehmen angeht. Laut Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg gibt es für die Aktie derzeit 47 Kaufvoten, nur drei Halteempfehlungen und eine Verkaufsempfehlung.
Wegen der starken Kursentwicklung fragen sich jedoch einige Marktteilnehmer, wie viel Aufwärtspotenzial die Aktie noch hat: Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Walmart liegt bei gut 124 US-Dollar und entspricht in etwa dem Schlusskurs vom Montag. Die Aktie wird mit einem anspruchsvollen Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp über 42 gehandelt.
Einige der Zweifel wurden ausgeräumt, als das Unternehmen im November seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr anhob, nachdem es die Erwartungen für das dritte Quartal übertroffen hatte. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal wird für den 19. Februar erwartet. Jefferies-Analyst Corey Tarlowe sagte, die unter den Erwartungen liegenden Prognosen hätten die Voraussetzungen für weitere positive Überraschungen geschaffen. Er glaubt, dass Walmart weiterhin in den Preis investieren wird, um 2026 Marktanteile zu gewinnen, und hält den Ausblick für konservativ.
/gl/nas/he
NEW YORK (dpa-AFX)
Analysen zu Walmart
|20.01.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|107,92
|2,57%
