Walmart-Aktie schließt sehr schwach: Prognose angehoben - US-Geschäft enttäuscht

Der weltgrößte Einzelhändler Walmart hat im zweiten Geschäftsquartal von einem starken Zuwachs seiner Werbeeinnahmen, einem florierenden Online-Geschäft und Zollrückzahlungen durch die US-Regierung profitiert.

Konzernchef John Furner hob laut Mitteilung vom Donnerstag seine Prognosen für das noch bis Ende Januar 2027 laufende Geschäftsjahr an. Allerdings enttäuschte das wichtige US-Geschäft. Zudem stellte der Konzern für das dritte Quartal ein geringeres Wachstum in Aussicht.

RBC-Analyst Steven Shemesh hob in einer ersten Reaktion besonders die neuen Jahresziele hervor und attestierte Walmart zudem überraschend starke Umsatzzahlen. Dennoch dürfte sich der Markt eher auf das maue Wachstum in den USA fokussieren, schrieb er. Damit bleibe die Diskussion darum, ob die Bewertung der Aktie gerechtfertigt sei, am Leben. Aus Sicht von Shemesh spricht jedoch das insgesamt starke Wachstum trotz der Probleme in den USA für das Geschäftsmodell des Konzerns.

Allerdings schwächte sich das Wachstum in den Vereinigten Staaten im vergangenen Quartal das zweite Mal in Folge ab. Mit einem Umsatzplus auf vergleichbarer Basis von 2,6 Prozent blieb das US-Geschäft abseits der Tankstellenerlöse zudem hinter den durchschnittlichen Markterwartungen zurück. Nach Angaben von Walmart hatte das Apothekengeschäft die US-Einnahmen belastet, nachdem die Verhandlungen mit der US-Regierung zu niedrigeren Medikamentenpreisen geführt hatten. Diese gelten bereits seit Januar.

Besser schlug sich dagegen im Quartal die US-Marke Sam's Club mit einem Zuwachs von 4,4 Prozent auf vergleichbarer Basis. Die Erlöse im internationalen Geschäft von Walmart stiegen wechselkursbereinigt sogar um fast 8 Prozent

Konzernweit kletterte der Umsatz in den drei Monaten bis Ende Juli im Vergleich zum Vorjahr um fast sechs Prozent auf 187,9 Milliarden US-Dollar (rund 161,6 Mrd Euro). Zu konstanten Wechselkursen betrug hier das Plus 5,1 Prozent. Für das gesamte Geschäftsjahr rechnen Furner und sein Managementteam nun währungsbereinigt mit einem Umsatzanstieg um 4 bis 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, statt wie bisher um 3,5 bis 4,5 Prozent.

Für das dritte Quartal prophezeit der Konzern jedoch lediglich einen Zuwachs von 3 bis 3,75 Prozent. Das operative Ergebnis soll zu konstanten Wechselkursen um 2 bis 4 Prozent zulegen - laut Corey Tarlowe von Jefferies ist das weniger als von Analysten im Schnitt erwartet.

Im zweiten Quartal verdiente Walmart dagegen dank erstmaliger Zollrückerstattungen operativ fast 29 Prozent mehr als vor einem Jahr. Auch ohne Sondereffekte sei das bereinigte operative Ergebnis wechselkursbereinigt um 17,4 Prozent auf 9,2 Milliarden Dollar gestiegen, hieß es. Im gesamten Geschäftsjahr soll diese Kennziffer nun laut neuer Prognose zu konstanten Wechselkursen um 7 bis 8,5 Prozent anziehen, hier hatte der Konzern bisher plus 6 bis 8 Prozent im Visier. Die Rückerstattungen sollen ferner den Verbrauchern über Preissenkungen zugutekommen.

Unter dem Strich sank der Gewinn allerdings um 9,4 Prozent auf 6,4 Milliarden Dollar, nachdem der Konzern hier im Vorjahr noch von einem sehr guten Finanzergebnis profitiert hatte.

Walmart-Aktie sehr schwach - US-Geschäft bereitet weiterhin Sorgen

Ein schwach laufendes US-Geschäft hat am Donnerstag die Papiere von Walmart nach unten gezogen. Im New Yorker Handel ging es für die Titel des weltgrößten Einzelhändlers letztlich um 9,15 Prozent abwärts auf 103,84 Dollar.

Im Leitindex Dow Jones Industrial, der ebenfalls nachgab, belegten sie zeitweise den letzten Platz und notieren unter der 21- und der 50-Tage-Linie, die Hinweise auf den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Kurstrend geben. Die Konkurrenz wie Costco blieb mit einem Kursminus von 2,45 Prozent nicht verschont. Kroger verbuchten hingegen ein minimales Plus von 0,09 Prozent und kamen somit unbeschadet davon.

Im zweiten Geschäftsquartal war es für Walmart so schlecht gar nicht gelaufen. Der Konzern profitierte von einem starken Zuwachs seiner Werbeeinnahmen, einem florierenden Online-Geschäft und Zollrückzahlungen durch die US-Regierung. Die Prognosen für das noch bis Ende Januar 2027 laufende Geschäftsjahr wurden angehoben. Allerdings enttäuschte das wichtige US-Geschäft die Anleger.

Die Walmart-Papiere haben sich seit ihrem im Mai erreichten Rekordhoch bei gut 135 Dollar schlecht entwickelt. Sorgen, dass sich das Wachstum in den USA weiter abschwächen könnte, lasteten auf dem Kurs. Zudem hatte der Einzelhändler im Mai gewarnt, dass hohe Treibstoffkosten infolge des Iran-Kriegs in den kommenden Monaten auf den Gewinn drücken könnten. Seit Jahresanfang steht für die Aktien ein Minus von gut 6 Prozent zu Buche.

BENTONVILLE / NEW YORK (dpa-AFX)