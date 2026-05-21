Walmart-Aktie von Ausblick belastet: Starkes Wachstum trotz Konjunktursorgen - Treibstoffkosten belasten

Allerdings warnte der Konzern zur Vorlage seiner Zahlen am Donnerstag zugleich, dass die steigenden Treibstoffkosten auf den Ergebnissen lasteten. Anziehende Preise für die Konsumenten könnten die Folge sein. Im NASDAQ-Handel gibt das Papier um 6,41 Prozent auf 122.46 US-Dollar nach, auch weil der Ausblick auf das zweite Geschäftsquartal enttäuschte.

Zum Start in das neue Geschäftsjahr 2026/27 war der Umsatz um gut 7 Prozent auf 177,8 Milliarden Dollar (gut 153 Mrd. Euro) geklettert, wie der Konzern in Bentonville mitteilte. Zu konstanten Wechselkurse lag das Plus bei 5,9 Prozent. Dabei übertraf die Entwicklung auf dem wichtigen Heimatmarkt leicht die Erwartung von Analysten: Dort kletterten die Umsätze im ersten Quartal (bis Ende April) auf vergleichbarer Basis und abseits des Treibstoffgeschäfts um 4,1 Prozent.

Laut Walmart hatten sich zuletzt insbesondere Schnelllieferungen als Wachstumstreiber erwiesen, zudem gewinne der Vorstoß in den Modemarkt zunehmend an Dynamik. Der Konzern habe außerdem das Angebot auf seinem Marktplatz für Drittanbieter deutlich erweitert. Das Werbegeschäft und andere Unternehmensbereiche trugen im Quartal ebenfalls zum Gewinnwachstum bei. Das operative Ergebnis kletterte um 5 Prozent auf 7,5 Milliarden Dollar, wobei jedoch höhere Treibstoffkosten unter anderem für die Logistik mit allein 2,5 Prozentpunkten die Entwicklung bremsten. Unter dem Strich kletterte der Gewinn auf fast 19 Prozent auf gut 5,3 Milliarden Dollar.

An seiner im Februar erstmals veröffentlichten - an der Börse als verhalten aufgenommenen - Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 hält Walmart-Chef John Furner fest. Dabei erwartet er nun, dass im zweiten Quartal der Umsatz zu konstanten Wechselkursen mit 4 bis 5 Prozent nicht mehr ganz so stark steigen wird wie noch zu Jahresbeginn. Das operative Ergebnis soll aber im Vergleich deutlicher anziehen, hier wird ein Plus von 7 bis 10 Prozent erwartet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie dürfte auf 0,72 bis 0,74 Dollar steigen, ein Jahr zuvor waren es noch 0,68 Dollar gewesen. Analysten hatten jedoch mit einem stärkeren Anstieg gerechnet.

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BENTONVILLE (dpa-AFX)