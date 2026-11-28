Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|
28.11.2026 18:45:02
Walmart and Costco Are Beating the S&P 500 and Nasdaq This Year. Here's the Better Buy for 2027.
Walmart (NASDAQ:WMT) and Costco Wholesale (NASDAQ:COST) have stood out for beating the S&P 500 and the Nasdaq Composite this year. As most of the stocks in the tech-heavy index have struggled, investors have benefited from the stability offered by these retail giants.
Amid those gains, investors may have forgotten about another venerable retailer outside of the index. Target (NYSE:TGT), which struggled for years amid a series of missteps, has begun to make a comeback under its new CEO, Michael Fiddelke.
Despite Target's considerable returns since Fiddelke took over, it may not be too late to buy. Here’s why.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Walmart
|
25.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.11.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.11.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100-Börsianer nehmen zum Handelsende Reißaus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert nachmittags (finanzen.at)
|
20.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Walmart
|20.11.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|20.11.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|20.11.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|121,58
|0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.