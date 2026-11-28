Walmart (NASDAQ:WMT) and Costco Wholesale (NASDAQ:COST) have stood out for beating the S&P 500 and the Nasdaq Composite this year. As most of the stocks in the tech-heavy index have struggled, investors have benefited from the stability offered by these retail giants.

Amid those gains, investors may have forgotten about another venerable retailer outside of the index. Target (NYSE:TGT), which struggled for years amid a series of missteps, has begun to make a comeback under its new CEO, Michael Fiddelke.

Despite Target's considerable returns since Fiddelke took over, it may not be too late to buy. Here’s why.

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