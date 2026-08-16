Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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16.08.2026 13:00:00
Walmart and Target are about to reveal the health of the U.S. consumer
Earnings reports from the two major retailers will show how shoppers are holding up in an era of persistent inflation.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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