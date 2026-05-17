Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|
17.05.2026 17:00:00
Walmart and Target are about to show just how much shopping habits have changed due to the Iran war
Walmart has said that customers start to cut spending when gas prices hit $4.50 to $5 a gallon.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!