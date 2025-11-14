Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|
14.11.2025 14:31:20
Walmart chief Doug McMillon ends reign at world’s largest retailer
Head of US division will take over from February after current boss retiresWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Walmartmehr Nachrichten
|
14.11.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Walmart auf 'Outperform' - Ziel 116 Dollar (dpa-AFX)
|
14.11.25
|Walmart chief Doug McMillon ends reign at world’s largest retailer (Financial Times)
|
12.11.25
|Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.11.25
|Erste Schätzungen: Walmart veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
03.11.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in Rot (finanzen.at)