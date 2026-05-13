Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|
13.05.2026 12:25:00
Walmart Cuts Hundreds Of Corporate Jobs As AI-Driven Efficiency Push Accelerates: Report
This article Walmart Cuts Hundreds Of Corporate Jobs As AI-Driven Efficiency Push Accelerates: Report originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Walmart
|
06:00
|Walmart launches local US delivery hubs in quest for speed supremacy (Financial Times)
|
13.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verliert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
12.05.26
|NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.05.26
|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
12.05.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
12.05.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
11.05.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich fester (finanzen.at)
|
11.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)