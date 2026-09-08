Walmart Has Gone Practically Nowhere, While Target Is Up 68%. But Only 1 of These Dividend Kings Is a Buy in September.

After a few years of watching Walmart (NASDAQ: WMT) crush Target (NYSE: TGT), the pauper has become the prince in 2026. Shares of Target are bullseye-red hot, soaring 68% this year. In the other corner, Walmart is a laggard with a 4% year-to-date decline.

The two retail chains have withstood the test of time. They have raised their quarterly dividends for more than five decades. However, which one is the better buy in September? A case can be made for buying both, but the name I'm going with might surprise you.

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