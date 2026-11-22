Walmart (NASDAQ:WMT) had a good morning on Thursday, Nov. 19. Sales and profit topped Wall Street's estimates, and the company raised its full-year forecast. Then the stock fell about 2% in early trading anyway.

I've learned to love earnings days like this. A dip on good news is often the cheapest way into a company that has raised its dividend for 53 straight years. This move of 50 consecutive dividend raises places Walmart in the coveted Dividend King category. These are companies that have raised their payouts for 50 years or more.

CEO John Furner summed up the quarter in one line: "The strength of our omnichannel model gives us room to do even more."

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