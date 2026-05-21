WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

21.05.2026 13:06:49

Walmart Inc. Reports Rise In Q1 Income

(RTTNews) - Walmart Inc. (WMT) revealed earnings for its first quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $5.330 billion, or $0.67 per share. This compares with $4.487 billion, or $0.56 per share, last year.

Excluding items, Walmart Inc. reported adjusted earnings of $0.66 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.3% to $177.751 billion from $165.609 billion last year.

Walmart Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $5.330 Bln. vs. $4.487 Bln. last year. -EPS: $0.67 vs. $0.56 last year. -Revenue: $177.751 Bln vs. $165.609 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 4 To $ 5 Next quarter revenue guidance: $ 0.72 To $ 0.74

