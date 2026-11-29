Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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29.11.2026 14:47:02
Walmart Is a Great Business. Is It a Great Stock for 2027?
Walmart (NASDAQ:WMT) just reported another strong quarter, with momentum in profitable areas like advertising and Walmart+ memberships. But a great business doesn't always make a great stock, especially when investors are already paying up for it. Here's why 2027 could be a tougher year for the stock than for the company.
Walmart raised its full-year outlook after reporting fiscal third-quarter results on Nov. 19. Management now expects net sales to grow about 5% this fiscal year, with adjusted operating profit growing faster than sales. For a company of this size, that's an impressive pace.
The more exciting story is where the extra profit is coming from. Chief financial officer John David Rainey credited strong growth in its higher-margin businesses, like advertising and memberships. Walmart's U.S. advertising business grew 37% year over year last quarter, while membership fee revenue climbed 17% worldwide.
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|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|20.11.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|20.11.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|121,58
|0,81%
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