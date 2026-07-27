Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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27.07.2026 04:00:00
Walmart Is at $108. Here's Why Investors Should Take Pause.
Walmart (NASDAQ: WMT) has surprised investors. In the past five years, the share price has climbed 129% (as of July 23). If you can believe it, this outstanding performance is better than the gains posted by its two biggest industry peers, Amazon and Costco, over the same time period.This popular retail stock trades at $108 as of early afternoon on July 23. Investors shouldn't rush to buy shares. It's best to pause.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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