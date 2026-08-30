Ultimate Holdings Group Aktie
WKN DE: A3D2JT / ISIN: US90401U1097
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30.08.2026 13:30:00
Walmart Is Down 24%. Is It Finally the Ultimate Dividend King Stock to Buy and Never Sell?
Walmart (NASDAQ: WMT) stock has been on a rapid growth trajectory since the beginning of 2024. The company continued to post notable revenue increases even as the economy was often uncertain.Now, the stock has fallen by 24% since it announced its earnings for the first quarter of 2026 in May. Sales growth seems to have slowed, and its Dividend King (Dividend Kings are companies that have increased their dividend for 50 or more consecutive years) status, built on 53 consecutive years of payout hikes, may not be attracting income investors.Now, the question is whether Walmart stock is a buy. I argue that investors should treat the retail stock as a hold for now, and here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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